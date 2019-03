Nieuwe school Wanneperveen mag aan rand natuurgebied

De kans dat de nieuwe school in Wanneperveen kan worden gebouwd achter de sportvelden aan de Bovenboerseweg is ineens een stuk groter geworden. De provincie Overijssel heeft de gemeente Steenwijkerland laten weten deze locatie op voorhand niet te zullen blokkeren, ook al ligt die op een steenworp afstand van Natura 2000-gebied.

Wethouder Marcel Scheringa zegt blij te zijn dat deze duidelijkheid er nu is. ,,Maar de provincie heeft ons wel huiswerk gegeven. Als we daar de school willen bouwen moeten we een totaalvisie maken en aangeven wat we we de bestaande schoolgebouwen willen en hoe we de toekomstige woningbouw in het dorp zien.’’

Scheringa geeft aan zo snel mogelijk in gesprek te gaan met het schoolbestuur, wat moet leiden tot een definitief besluit over de bouwlocatie. ,,Ik wil mij niet vastleggen op een datum, maar dat moet binnen een paar maanden kunnen.’’ Dan staat er nog geen school. ,,Met een keuze voor de Bovenboerseweg is een bestemmingsplanwijziging nodig en dat duurt langer dan bouwen op de locatie van De Wennepe, waar de juiste bestemming al op ligt.’’

Nummer één

De plek bij de sportvelden staat met stip op nummer één bij het schoolbestuur en de bevolking als locatie voor De Lisdodde, die in 2017 is ontstaan na de fusie van christelijke basisschool De Wennepe en openbare basisschool ’t Vonder. Over een nieuw schoolgebouw was iedereen het snel eens, over de locatie niet. Er was veel gesteggel, waarbij de plek aan de Bovenboerseweg eerst wel en later weer niet als geschikt werd bestempeld.

Eén van de argumenten om die plek los te laten was de angst voor een te grote milieubelasting voor het naastgelegen Natura 2000-gebied. Het college koos toen voor nieuwbouw op de plek van De Wennepe, met als gevolg een boos schoolbestuur en ontevreden inwoners. Die lieten het er niet bij zitten en het schoolbestuur maakte formeel bezwaar tegen het collegebesluit over de school nieuw te bouwen, vooral omdat die dan komt te staan aan de drukke Veneweg.

Vorige week, tijdens Boomfeestdag, werd door de school nogmaals aangedrongen op snelle duidelijkheid over de nieuwbouwlocatie. ,,We zitten komende zomer twee jaar op gescheiden locaties. Dat is alles behalve ideaal. En we zijn tenslotte een samenlevingsschool”, aldus juf Mirjam Heidinga. Wethouder Marcel Scheringa zei toen in een reactie dat het overleg nog steeds gaande was.