Nieuwe slogan en open dag Agnieten College

Het Agnieten College in Zwartsluis kent dus een geschiedenis van honderd jaar. Met het passeren van deze mijlpaal werd het tijd om een nieuwe blik te werpen op de toekomst. Waar wil het Agnieten College in Zwartsluis de komende jaren voor staan? Medewerkers en ouders uit de klankbordgroep mochten meedenken over een nieuwe slogan voor de school. Een slogan die de essentie van het Agnieten College in Zwartsluis wist te vatten. Die nieuwe slogan is er dus in de woorden ‘Een bron van inspiratie'.