Nieuwe stijl levert Irene Hasselt op het WMC een gouden medaille op

Klant (61) greep jonge kapper in Steenwijk twee keer in zijn kruis: ‘Wilde weten of hij ook spanning voelde’

Een 61-jarige man uit Steenwijk kwam naar eigen zeggen al zo’n dertig, veertig jaar bij een kapsalon in zijn woonplaats. Nu wil de baas hem daar nooit meer zien. De klant zou twee keer een veel jongere kapper in zijn kruis hebben gegrepen. De tweede keer was per ongeluk, zegt L.V. daar zelf over, en wat hem de eerste keer bezield heeft: geen flauw idee. ,,Een vlaag van verstandsverbijstering?”

21 juli