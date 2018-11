Nieuwe tegenslag bij bouw jeugdsoos Zwartsluis

Een nieuwe tegenvaller bij de bouw van een jeugdsoos in Zwartsluis. Het leggen van de vloer in de bij het sportpark Cingellanden geplaatste units stuitte onverwachts op problemen en dat heeft opnieuw voor vertraging gezorgd.

,,De problemen hebben te maken met de ondergrond, waardoor het laminaat niet gelegd kon worden’’, zegt jongerenwerker Myrthe Lugtmeier, die zorgt voor de begeleiding van jeugdsoos Esclusa. ,,We stonden weer even stil.’’ Ondertussen is het probleem opgelost en is de nieuwe soosruimte voorzien van laminaat. ,,Nu gaan we zo snel mogelijk de spullen verhuizen, inrichten en de ruimten afwerken’’, aldus Lugtmeier. ,,En dan kan de soos eindelijk in gebruik worden genomen.’’

Afgehaakt

Lugtmeijer zei eerder dit jaar in deze krant dat de jongeren het wachten op een ruimte meer dan zat waren. Het uitblijven van een nieuwe soosruimte heeft grote gevolgen gehad. ,,Ik denk dat we toch zeker vijftig van de vaste bezoekers is afgehaakt. Er zijn er nog een stuk of tien over.’’

Met de ingebruikname in zicht, hoopt Lugtmeier dat een deel van de jongeren terugkeert als ze een eigen ruimte hebben om elkaar te ontmoeten, waar ze kunnen gamen en televisie kijken, maar waar ze ook hun huiswerk kunnen maken. Ook start een werving via social media en de scholen om nieuwe jongeren te trekken.

Lang zoeken

Esclusa heeft lang moeten zoeken naar een nieuwe plek. In 2014 werd het sterk verouderde onderkomen ingeruild voor een plek in het Agnieten College. Maar toen de school sloot, stond de jeugd opnieuw op straat en begon de zoektocht opnieuw.