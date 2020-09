Nieuwe vaarregels zitten Giethoorn dwars, ‘scherpe kantjes moeten er van af’

Aantal WW’ers neemt fors toe, behalve in Staphorst

17 september In vrijwel alle gemeenten is het afgelopen jaar het aantal mensen met een WW-uitkering toegenomen, maar niet in Staphorst. Daar is het aantal WW’ers gedaald met 3,6 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het UWV. Wethouder Alwin Mussche is blij met het nieuws, maar volgens hem zijn niet alle zorgen weg: ,,Hoe langer de crisis duurt, hoe meer sectoren onder druk komen staan.”