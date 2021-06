Nieuwe vogelkijkhut Zwartewatersklooster is óók voor mensen met een beperking

Lekkage in kelder van fietsen­zaak in Staphorst; duizenden liters water uit opvangbak

7 juni Het was op zijn zachtst gezegd een bijzondere maandagmorgen voor het personeel van de fietsenzaak Meesters Tweewielers in Staphorst. De grote opvangbak die in de kelder van het gebouw langs de Gemeenteweg stond is gaan lekken, waardoor er circa 9000 liter water kon ontsnappen. De plaatselijke brandweer moest daarop in actie komen om de ruimte leeg te pompen.