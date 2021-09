Nieuwe windmolens in Nieuwleusen bijna klaar: ‘Gaat nooit zo snel als je zou willen’

Documentai­re­ma­ker Geertjan Lassche legt verhaal vast van laatste getuigen bevrijding Rouveen

1 september Corona gooide april vorig jaar alle plannen voor de viering van 75 jaar bevrijding in Rouveen in de war. Maar anderhalf jaar later staan ze er in het dorp toch nog bij stil. Volgens voorzitter Gerwin Klomp van de Oranjevereniging ‘om de herinneringen vast te leggen voor de toekomst’. En dat is letterlijk gedaan door de plaatselijke documentaire- en filmmaker Geertjan Lassche.