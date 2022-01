Nieuws gemist? De borsten van Gwen. En: uit de lockdown, maar in de ellende

Biblio­theek Steenwij­ker­land op naar de toekomst: ‘Biblio­theek­werk is van levensbe­lang’

Nu de sluiting van drie kleine locaties (voorlopig) van tafel is, ontwikkelen zich genoeg andere plannen voor de bibliotheken in Steenwijkerland, zoals een mogelijke locatie op het station. In gesprek met interimdirecteur Laurens Felix over stenen, inhoud en mensen.

11 januari