Nijeveen legt 2016 vast in film van anderhalf uur

In een film van anderhalf uur vat Historische Vereniging Nijeveen het jaar 2016 samen. De première van de dorpsfilm is woensdag 7 maart in dorpshuis De Schalle. Vrijwilligers hebben het hele jaar memorabele momenten vastgelegd. De beelden laten onder meer evenementen en inwoners zien. ,,De dorpsfilm toont Nijeveen en de Nijeveners op z’n best”, zo laten de makers weten. De film is deze week in het dorpshuis te zien op 7 maart (14.00 en 20.00 uur), 8 maart (20.00 uur) en 9 maart (20.00 uur).