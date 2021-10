Nijeveense Bovenboerloop verplaatst naar mei om overvolle kantine te voorkomen

Omdat er voor de toegang van de kantine in december waarschijnlijk nog beperkingen gelden vanwege het coronavirus, heeft TZT86 besloten de loop te verplaatsen naar de ‘ongetwijfeld warmere’ meimaand. Net als in voorgaande jaren staan er ook dan een vier mijlsloop, een twaalf kilometerloop en een halve marathon op het programma, over nagenoeg hetzelfde parcours.

De start en finish van de Nijeveense Bovenboerloop vinden in 2022 echter plaats bij sporthal de Eendracht in plaats van de kantine van DOS’46, aan de Tussenboersweg. Aan de verplaatsing zijn volgens de organisatie meerdere voordelen verbonden. Zo zijn er in de sporthal meer omkleed- en douchemogelijkheden. Ook is er een ruime parkeerplaats tegenover de Eendracht.