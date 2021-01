Nog geen aanhoudingen voor gooien met zwaar vuurwerk op oudejaarsdag in Genemuiden

VIDEO Beheerder ’t Olde Staduus Genemuiden heeft last van zijn gehoor na aanslag met zwaar vuurwerk

13 januari ,,Ik ben wel wat dover dan normaal. Vrijdag moet ik naar de gehoorspecialist en worden er tests gedaan om te bepalen of ik een gehoorbeschadiging heb opgelopen of niet. Maar verder gaat het goed met me.’’ Dat zegt beheerder Jan Heutink van 't Olde Staduus in Genemuiden, nadat op oudejaarsdag zwaar vuurwerk in zijn richting was gegooid. De stichting heeft bij de politie aangifte gedaan van bedreiging en vernieling.