Nog nooit deden zoveel kunstenaars mee aan Atelierroute Weerribben-Wieden

Het startsein voor de Atelierroute Weerribben-Wieden wordt vrijdag 1 oktober gegeven in het Kulturhus in Giethoorn. De officiële opening gebeurt door dichter Kees Blokland. Hij is naast dichter ook personeelsman en bestuurder. Hij was directeur Personeelszaken en Organisatie bij Hoogovens en NS en nu onder meer voorzitter van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.