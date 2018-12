Ochtendgloren in Oost-Nederland trekt de aandacht

Dertig tips over voortvluch­ti­ge moordenaar uit Steenwijk na uitzending Opsporing Verzocht

4 december Na de uitzending van Opsporing Verzocht vorige week zijn er 30 tips binnen gekomen over Cumali Ata. De Steenwijker bracht in 2004 zijn nicht Denise Celik om het leven en is sindsdien voortvluchtig.