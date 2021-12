Officier door het stof in drugsvilla-zaak Willemsoord: ‘Ik wil niet dat iemand ten onrechte vastzit’

,,Als er medeverdachten zijn aangehouden en die kennen mijn cliënt niet, dan is dat toch ontlastend materiaal?” vroeg advocaat Maarten Meulemeesters zich hardop af in de rechtszaal. Zijn cliënt is Eric R., die in mei 2020 werd aangehouden omdat in de schuur achter zijn villa in Willemsoord een groot drugslab werd ontdekt.