Olde Maten Event moet natuurgebied in Kop van Overijssel meer bekendheid geven

Geen speciale maatrege­len in Blokzijl om bierdouche Mart Hoogkamer te voorkomen

Op een drijvend podium in de havenkolk van Blokzijl treedt zaterdag een keur aan artiesten op. Een van hen is Mart Hoogkamer, bekend van zijn lied Ik ga zwemmen. Afgelopen weekeind stond hij in de feesttent in het Twentse Beckum. Maar niet lang, want na een bierdouche beëindigde hij zijn optreden na pakweg tien seconden en verdween spoorslags.

6:15