Olympisch wielerkampioen Anna van der Breggen reikt prijzen uit op Sportgala Steenwijk

In 2016 werd ze in Rio de Janeiro Olympisch kampioen in de wegwedstrijd. Dit jaar zal ze haar titel in het Japanse Tokio proberen te prolongeren. Naast de Olympische titel grossierde de in Hasselt opgegroeide wielrenster in prijzen. In 2016 werd ze Europees kampioen op de weg en in 2018 wereldkampioen, na daarvoor al zes keer zilver en één keer brons te hebben gewonnen tijdens de mondiale titelstrijd op de weg, in de tijdrit en op het onderdeel ploegentijdrit. Anna van der Breggen zegevierde in tal van grote meerdaagse koersen en klassiekers, zoals de Ronde van Italië voor vrouwen, de Giro Rosa (in 2015 en 2017), in de Waalse Pijl (de afgelopen drie jaren), de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race.