Olympische bronzen zeiler Bjarne Bouwer zo uit klas geplukt voor huldiging in Steenwijk

Wie heeft zwanger­schaps­test in café in Tuk verloren?

26 oktober Jassen, sleutels, pinpassen of telefoons worden na een stapavondje regelmatig gevonden in café De Karre in Tuk. De medewerkers keken donderdagochtend wel vreemd op toen ze een zwangerschapstest vonden in het toilet. ,,Tis zunde dat dit stukkie bewijs materiaal verloren gaat”, laat het café op Facebook weten.