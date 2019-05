OM eist zes maanden gevangenisstraf tegen boer uit Wanneperveen die zijn vee verwaarloosde

Volgens het OM was de situatie op het boerenbedrijf ronduit slecht voor de dieren. De oude stal was sterk bevuild met natte en opgedroogde mest, zo bleek bij een controle door de NVWA afgelopen februari. De beesten hadden natte en met mest bevuilde ligplaatsen. Ook was het voer beschimmeld en kregen de dieren te weinig water omdat drinkbakken lek waren.

Volgens officier van justitie liep een deel van het vee los op het erf. Dat was niet goed afgesloten waardoor koeien op de openbare weg konden komen. Ook had de boer verzuimd een dood kalf te laten vernietigen. Het lag minimaal 48 uur dood op het erf.

Eerder gestraft

De verdachte is twee keer eerder veroordeeld vanwege het niet op orde hebben van zijn bedrijf. Om die reden eist het OM een hoge straf. ,,In het bedrijf van verdachte lijkt geen sprake te zijn van een incident maar van een chronisch en structureel probleem”, zei de officier op zitting. ,,Het dierenwelzijn en de gezondheid van de dieren is daarmee doorlopend in gevaar.”