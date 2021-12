OM linkt panden in Meppel aan bende die duizenden wietplanten teelde: ‘Opvallend grote kwekerijen’

Twee panden in Meppel worden door het Openbaar Ministerie (OM) Noord-Nederland gelinkt aan een drugsbende die duizenden hennepplanten teelde. Dat kwam gisteren naar voren in de rechtbank in Assen waar het OM straffen eiste tot twaalf maanden tegen vijf mannen.

De verdachten zijn een 54-jarige man uit Veendam, een 54-jarige man uit Assen, een 40-jarige man uit Assen, een 37-jarige man uit Borger en een 54-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Het vijftal wordt verdacht van grootschalige hennepteelt in panden in Assen, Hoogeveen, Meppel, Veenoord en Winschoten.

Miograna

De strafeisen volgden na het rechercheonderzoek Miograna dat op 2 februari 2017 startte toen in een loods naast een kantoorgebouw in Hoogeveen 1880 wietplanten werden ontdekt. Op 6 maart 2017 rolde de politie in het kader van dat onderzoek een kwekerij op in Assen met 1306 planten en op 22 november in Meppel (1379 planten) en Winschoten (229 hennepplanten).

Daarna volgde op 26 mei van dit jaar een inval in een tweede (huur)pand in Meppel, waar een grote hennepkwekerij in aanbouw werd aangetroffen. De 54-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is daarvoor opgepakt.

De man wordt bovendien vervolgd voor hennepteelt in een huurpand in Veenoord tussen medio 2019 en medio 2020, die werd ontdekt na een melding van Meld Misdaad Anoniem.

Quote Ieder voor zich had een onmisbare rol om tot een succesvol­le kweek en verkoop van hennep te komen Officier van justitie, tijdens de rechtszaak tegen vijf mannen die verdacht worden van grootschalige hennepteelt

6000 pagina’s

Volgens de officier van justitie was het opvallend hoe groot de kwekerijen waren, met meer dan duizend planten per stuk. Uit het zesduizend pagina’s tellende recherchedossier kwam dan ook een beeld naar voren dat de verdachten opereerden als een professionele bende. ,,Een hennepteeltteam’’, aldus de officier.

,,De ene verdachte hield zich bezig met het scouten van de locaties, die de volgende verdachte weer op naam nam. Andere verdachten hielden zich bezig met de opbouw van de kwekerijen en de verzorging daarvan. En natuurlijk was er iemand die de betalingen regelde. Ieder voor zich had een onmisbare rol om tot een succesvolle kweek en verkoop van hennep te komen.”

Groot en complex

Een reden waarom de 54-jarige man in Meppel vier jaar na het oprollen van de vorige kwekerij opnieuw kon beginnen in Meppel, schuilt in de grootte en complexiteit van het onderzoek, bleek uit het relaas van de officier.

,,Vanzelfsprekend had ik de zaak graag eerder inhoudelijk bij uw rechtbank behandeld. Het kost gewoon tijd om daar een goed dossier van te maken en om dat dossier vervolgens te beoordelen. Daarbij komt nog dat de verdachten niet in voorlopige hechtenis zijn genomen en dat is van invloed op de prioriteit van de beoordeling en planning op zitting. Ook de planning in het zittingsrooster kost met vijf verdachten en evenzoveel advocaten tijd.”