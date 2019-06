OM: Man uit Genemuiden terroriseerde jarenlang gezin met kogelbrieven, varkenssnuit en condooms

Een 52-jarige man uit Genemuiden heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) jarenlang een gezin in zijn woonplaats geterroriseerd. Ze kregen onder meer rouwbrieven met lucifers, een kogelbrief en een varkenssnuit opgestuurd. Maar ook de verdachte kreeg het voor de kiezen: ‘Mijn cliënt is door de televisie-uitzending vogelvrij verklaard.’

Dat bleek dinsdag op de strafzitting in de rechtbank in Zwolle. De 52-jarige Ben T. is in 2016 al veroordeeld tot een geldboete voor het beledigen van zijn buren. Na die veroordeling ging T. vrolijk verder, zo denkt het Openbaar Ministerie. Hij en de twee slachtoffers woonden lang vlak naast elkaar in Genemuiden. Ergens in 2014 begonnen de bedreigingen op het adres van de buren van T. binnen te druppelen.

Slips en condooms

Geëmotioneerd vertelde de vrouw van het stel aan de rechters hoe ze vier jaren van ellende doormaakten. Zij en hun kinderen kregen doodsbedreigingen. Ze kregen slipjes, condooms met de opmerking ‘voor elke lul wat wils’, een pakket met een varkenssnuit en rouwkaarten opgestuurd. ,,De kinderen waren altijd bang om naar school te gaan. En alleen boodschappen doen ging niet meer.’' Het echtpaar, ten einde raad, besloot het SBS6-televisieprogramma Gestalkt! om hulp te vragen. De redactie van dat programma deed uitvoerig onderzoek. In maart 2018 werd T. door het programma geconfronteerd met de bevindingen.

Varkenssnuit

Op de beelden van het tv-programma is te zien dat T. in het voorbij lopen op het raam van de woonkamer van het gezin spuugt. Dat was het enige dat hij dinsdag toegaf. ,,Ik heb geen enkel motief. Waarom zou ik die mensen lastigvallen?’' vroeg hij de rechters.

Na onderzoek door het NFI bleek dat op de varkenssnuit dna-materiaal van T. zit. Dat zat ook op de lucifers die bij de rouwbrief zaten, met daarbij een krantenbericht van een afgebrand huis. T. ontvouwde tegenover de rechters zijn theorie dat de aangevers het zelf in scene hebben gezet. Zij, of redacteuren van Gestalkt!, visten een doosje uit zijn papierbak met daarop zijn dna. Door in die doos de varkenssnuit te leggen, kwam zijn dna er op, suggereerde hij. ,,Of ze hebben het er gewoon opgesmeerd.’'

Depressief

Ook kreeg het gezin een krantenbericht opgestuurd over de vermoorde Anne Faber. De naam van het slachtoffer werd vervangen door de naam van een van de kinderen van het gezin.

De officier van justitie eiste een werkstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden. Ook wil ze dat T. de komende 3 jaar geen contact mag opnemen met de slachtoffers. ,,Ik snap dat de stalking is gestopt maar ze wonen nog dicht bij elkaar. En na de vorige veroordeling stopte het ook niet.’' T. werd na de uitzending opgepakt. De bedreigingen richting het gezin stopten. Maar vervolgens werd T. met de nodige bedreigingen geconfronteerd. Zijn vissersspullen werden vernield en hij zat een jaar lang depressief thuis.

Quote Het programma Gestalkt! pleegde karakter­moord en verklaarde T. feitelijk vogelvrij Advocaat Paul van der Donckvond