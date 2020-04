Om Ogterop overeind te houden draagt gemeente 60.000 euro bij

video Aardappel­boe­ren met handen in het haar: ‘Volgend jaar problemen nog groter’

7:27 Aardappelboeren zitten met handen in het haar door de ingestorte frietmarkt. De schuur van Pieter Evenhuis (50) ligt in Giethoorn vol met aardappelen voor patat en het is maar de vraag of de schuur snel leeg is. De overheid gaat boeren compenseren. ,,Mooi, maar als dit nog een halfjaar duurt hebben we echt een groot probleem.”