OM onderzoekt of er te veel gas is opgepompt uit kleine velden in Noord- en Oost-Nederland

Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de versnelde winning van gas uit kleinere velden in het noorden en oosten van Nederland. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie én het Canadese bedrijf Vermillion, dat onder meer gas wint in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel

De regionale omroepen RTV Noord, RTV Oost, RTV Drenthe en Omrop Fryslân onthulden eerder deze week in een gezamenlijk onderzoek dat er sprake was van versnelde gaswinning nu in Groningen de gaskraan steeds verder wordt dichtgedraaid. Zeker één van de gasconcerns die in Noord- en Oost-Nederland actief gas winnen, zou meerdere milieuvergunningen hebben overtreden. De Tweede Kamer vroeg ook al om opheldering. Er zijn onder meer gaswinlocaties rond Eesveen in de gemeente Steenwijkerland en bij Hardenberg in het Vechtdal.

Diever

Het onderzoek van het OM zou zich vooral concentreren op het Canadese bedrijf Vermilion, dat onder meer in het Drentse dorp Diever meer dan drie keer de toegestane maximale productiehoeveelheid uit de grond zou hebben gehaald. Het bedrijf is vooral actief in Overijssel, Friesland en Drenthe. Via bestaande gasputten zouden extra reserves worden aangeboord. Het strafrechtelijk onderzoek is geen reactie op de recente publicaties. Volgens het OM loopt het onderzoek al enige tijd.

Regelgeving

Vermilion erkent dat er een strafrechtelijk onderzoek naar het bedrijf loopt. In een persverklaring laat het bedrijf weten dat het OM in augustus 2017 besloot een onderzoek in te stellen naar de vermeende overschrijding van de gemiddelde dagproductie uit het Dieverveld in Drenthe in het najaar van 2015 en het voorjaar van 2016. ,,Het onderzoek is, voor zover Vermilion bekend, nog gaande. Vermilion hecht eraan te benadrukken dat het zich houdt aan de wet- en regelgeving die voor gaswinning van toepassing is.”

Geen versnelde productie

Vermilion ontkent dat er sprake is van versnelde productie uit de zogeheten kleine velden. ,,De vergunningen of winningsplannen voor nieuwe gasputten worden zorgvuldig bekeken door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, maar ook door TNO en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Gedurende de winning van aardgas uit een veld komt steeds meer informatie beschikbaar over dat specifieke gasveld.”

Aanpassing

Soms kan dit aanleiding geven tot een aanpassing van het winningsplan. ,,Daarbij worden alle risico’s opnieuw bekeken. Dat is een normale gang van zaken. Vermilion is voortdurend bezig om het gas veilig, doelmatig en efficiënt te winnen. Het wordt daarop ook gecontroleerd en aangesproken door de overheid en door Staatstoezicht op de Mijnen.”

