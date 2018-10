OM wil cel en tbs voor beitelzwaaier uit Kuinre

Dat bleek donderdag op de rechtszitting in de rechtbank in Zwolle. Met een fles port op en een joint aan de lippen raakte Bram B. op Tweede Pinksterdag met zijn buurman in gesprek over het geluidsoverlast in de wijk. Vooral B. had veel geluidsoverlast van het nabijgelegen dorpshuis. Al pratende werd B. bozer en bozer tot hij opstond. Hij griste een op de grond liggende beitel mee en ging op zoek naar de beheerder van het dorpshuis. Die moest in een rijtje huizen wonen, maar welke wist hij niet.