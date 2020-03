Omdat NOS geen antwoord kreeg van gemeente Steenwijkerland, stelt CPB nu vragen over loden waterleidingen

,,De NOS heeft alle 355 gemeenten in Nederland een aantal vragen gesteld maar van 138 gemeenten is geen reactie terugontvangen en daaronder is ook de gemeente Steenwijkerland. Daarom stellen wij ze nogmaals’’, aldus fractievoorzitter Ronnie Lassche. Hij wil onder meer weten of er in Steenwijkerland nog scholen, woningen en bedrijfspanden zijn met loden waterleidingen.