Omloop Noord-West Overijssel verhuist naar het najaar

Nederland­se economie kantelt: de Randstad levert in, het oosten groeit

14 februari Van ‘gedooggebied’ tot serieus te nemen speler: Oost-Nederland drukt een steeds groter stempel op de economie. Kansen te over, vooral in de voedingsindustrie. De regio kan zelfs dé voortrekker zijn als het gaat om het wereldwijd vullen van 10 miljard hongerige monden in 2050. ,,Je moet groot durven denken.’’