Omroep MAX: zonder geld komt corso Sint Jansklooster niet op tv

Omroep MAX zond het Kloosterse corso uit van 2014 tot en met 2016 en had voor dit jaar afspraken gemaakt om dat weer te doen. Volgens Slagter was ‘part of the deal’ een bijdrage van 15.000 euro vanuit Sint Jansklooster. ,,Een registratie kost 35.000 euro en ik zou het andere deel betalen. Het is een mooi corso dat we, net als dat van de Bollenstreek en Zundert, graag op televisie willen laten zien. Vroeger betaalden we dat uit eigen zak, maar dat kan tegenwoordig niet meer en daarom spreken we een bijdrage af.”