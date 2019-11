Onafhankelijk expert gaat integriteit college Staphorst onder loep nemen

Krale (CDA) haalde afgelopen zaterdag in een interview met De Stentor hard uit naar zijn oud-collega, de huidige wethouder Lucas Mulder. Krale beschuldigde hem onder meer van vriendjespolitiek en het maken van afspraken achter de rug van andere collegeleden om.

Extern expert

Alle raadsfracties van de gemeente Staphorst vroegen om nader onderzoek naar de beschuldigingen. Volgens de procedure moet burgemeester Theo Segers eerst de betrokkenen horen. Omdat Segers zelf onderdeel is van het college, kiest hij er in dit geval voor een extern expert op het gebied van integriteit in te schakelen.

Geen aanwijzingen

Die expert zal eerst samen met Segers de betrokken partijen gaan horen. Daarna wordt besloten of nader onderzoek nodig is en hoe dat onderzoek eruit moet zien. ,,Gezien de grootte hiervan is er vrijwel zeker sprake van nader onderzoek”, verklaart Segers.

Quote Voor de betrokke­nen, hun families en vrienden en voor onze medewer­kers is het erg heftig, omdat ook hun integri­teit in twijfel wordt getrokken.” Theo Segers, Burgemeester Staphorst

Segers benadrukte geen aanwijzingen te hebben dat de integriteit is geschonden, maar wil de zaak goed onderzoeken. ,,Ik ben dit weekend gelijk begonnen met een soort schouw en zie geen aanwijzingen dat de integriteit niet verloopt volgens de afgesproken richtlijnen.”

Erg emotioneel

Hij benadrukte dat de beschuldigingen op dit moment nog geen feiten zijn. ,,Integriteit is uiterst belangrijk voor ons en het is belangrijk dat de feiten op tafel komen, daarom beginnen we zo snel mogelijk met onderzoek. Wat mij betreft is dat morgen. Het gaat om de feiten en ik wil iedereen dan ook verzoeken te stoppen met roddelen.”

Segers noemde de afgelopen dagen ‘erg emotioneel'. ,,Voor de betrokkenen, hun families en vrienden en voor onze medewerkers is het erg heftig, omdat ook hun integriteit in twijfel wordt getrokken.”

Rumoerige tijd

Hij stelt de afgelopen tijd, met het vertrek van het CDA uit de coalitie en het navolgende vertrek van Krale, erg rumoerig is geweest.