Ondanks ongelukkige blessure kijkt Jan Hein uit naar Dicky Woodstock: ‘Uit de hand gelopen dorpsfeest’

Francine en Costiaan werken ook thuis, maar dan net een beetje anders: ‘We zijn gewoon een groot gezin’

Een Thomashuis: een plek waar mensen met een (licht) verstandelijke beperking veilig en rustig kunnen wonen, gewoon in een normaal huis. In Steenwijk leggen Francine Harms en Costiaan de Heer - net begonnen - graag uit wat dat precies inhoudt. ,,We zijn relatief vrij, maar altijd bereikbaar.”

29 juli