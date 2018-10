Ondanks verzet onderzoek naar uitbreiding industrieterrein Genemuiden

Bewoners van de dijk Cellemuiden bij Genemuiden zitten niet te wachten op uitbreiding van industrieterrein Zevenhont in hun richting. Ze maken zich zorgen over de aantasting van het landschap. Dat hield Cor Pierik de gemeenteraad van Zwartewaterland voor. Maar die besloot toch tot een onderzoek naar de (on)mogelijkehden.

‘’De boeren en gruttopaartjes moeten wijken voor de grondhonger van het bedrijfsleven”, constateerde Pierik zuur. Volgens hem is industrieterrein op de gekozen plek een mission impossible. Hij is ervan overtuigd dat de gemeente het nooit voor elkaar krijgt, gezien de strenge natuurrichtlijnen die voor het gebied gelden. ,,Ga op zoek naar alternatieven in Hasselt of Zwolle”, is zijn boodschap.

Dat is geen optie, zo hield Ondernemerskring-voorzitter Berthran Selles de raad voor. Maar als het gaat om nieuwe industriegrond in Genemuiden valt er niet zoveel te kiezen. Tot die conclusie komt de gemeenteraad van Zwartewaterland bij de beoordeling van het collegevoorstel voor een onderzoek naar uitbreiding van Zevenhont. En ze zijn het er ook over eens dat het een hele lastige keuze is door de landschappelijke waarde van het gebied waarop het oog is gevallen

Dilemma

De voor de portefeuille economische zaken verantwoordelijke burgemeester Eddy Bilder: ,,Het college is zich bewust van het dilemma die de keuze oplevert. Maar overal rond Genemuiden heb je te maken met waardevol landschap.” En dan is er die schreeuwende vraag naar meer grond van het lokale bedrijfsleven, tijdens de raadsvergadering nog eens benadrukt door OKG-voorman Selles.

Om daaraan te kunnen voldoen komt er toch een uitgebreid onderzoek naar uitbreiding van het volgebouwde industrieterrein Zevenhont in de richting van de dijk Cellemuiden. Ondanks bedenkingen (,,Zet de uitbreiding agrarische bedrijven niet op slot", aldus CDA'er Margreet Bosma) stemmen alle partijen ermee in. ,,Het komt ook niet als een verrassing. Deze ontwikkeling zit natuurlijk al enkele jaren in de pijplijn”, stelde Marc Ooms (ChristenUnie).