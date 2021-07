Onder aanvoering van ‘Pietje Bel’ protesteert Belt-Schutsloot tegen afgelasting vaartocht

audio ‘Mama is dood en Jan heeft het gedaan’; hoe Zwolse Camila (32) na haar verscheur­de jeugd op zoek ging naar antwoorden

29 juni Camila Da Silva Travassos (32) is een peuter als ze met haar moeder van Brazilië naar Nederland verhuist. Moeder Nilda begint in Steenwijk een nieuw leven met haar Nederlandse vriend Jan. Maar na een jaar is Nilda dood en zit Jan in de cel. Afgesneden van haar Braziliaanse wortels groeit Camila op in een pleeggezin, vol met vragen. Tot afgelopen jaar. Ze vindt antwoorden én familieleden. Maar dan slaat het noodlot opnieuw toe. Ditmaal in de gedaante van corona.