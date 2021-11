Ondernemer wilde hotel en wellnesscentrum in Ossenzijl, maar haakt nu af: omstreden plan van de baan?

Zorgen om hardrij­ders in Sint Janskloos­ter: ‘Sommige kinderen mogen hier niet meer langs’

Bewoners van de Kloosterweg in Sint Jansklooster maken zich grote zorgen over hardrijders in hun straat. Officieel mag er 30 kilometer per uur gereden worden, maar automobilisten rijden soms wel dubbel zo hard, ziet Eric Hoogeweg. Hij vraagt de gemeente Steenwijkerland goed te kijken naar het probleem.

