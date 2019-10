Ondernemers centrum Genemuiden: zij aan zij met activiteiten, promotie en gezelliger straten

Genemuiden krijgt een ondernemersfonds. Alle ruim tachtig ondernemers in het centrum zijn daarvan - verplicht - lid en in de pot voor leuke activiteiten, promotie een aankleding van de winkelstraten storten ze jaarlijks een bedrag van 35.000 euro.

Sinds het voorjaar is gewerkt aan de oprichting van het fonds. Dat gebeurde onder leiding van Wim van den Noort van organisatieadviesbureau Management Partners uit Zeewolde. Deze week bleek dat er ruimschoots draagvlak is voor het fonds. Bij een stemming was een grote meerderheid van de ruim tachtig ondernemers voor oprichting van het fonds en daarmee tegelijkertijd de opheffing van de Middenstands Vereniging Genemuiden (MVG).

,,Daarvan was ongeveer de helft lid, en dat werkt niet inspirerend en motiverend voor de samenhang en slagkracht van alle ondernemers. Straks is iedereen lid, of het nu gaat om een winkel, horecazaak of een bedrijf in de zakelijke dienstverlening. Iedereen binnen de vastgestelde zone doet mee en betaalt mee. Het gaat om solidariteit en collectiviteit’’, aldus Van den Noort. Hij geeft aan dat driekwart van de tachtig ondernemers een stem heeft uitgebracht en daarvan was vrijwel iedereen voor. ,,Slechts vier ondernemers hebben laten weten tegen het fonds te zijn.’’ De komende weken moet de gemeenteraad van Zwartewaterland een verordening vaststellen die het nodige regelt rond het ondernemersfonds, dat officieel van start gaat op 1 januari.

