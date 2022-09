Ondernemers Genemuiden krijgen wind van voren

Windmolens in de Mastenbroe­ker­pol­der? Niet als het aan Kampen ligt: ‘Slecht plan’

De gemeente Kampen is tegen windmolens in Nationaal Landschap IJsseldelta, waar de Mastenbroekerpolder onder valt. De provincie besloot in juni om de twee Nationale Landschappen in Overijssel niet langer uit te sluiten van windmolens, terwijl ze dat in 2019 nog expliciet wél had gedaan. ,,Wij vinden windmolens daar een heel slecht plan.’’

