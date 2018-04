Ondernemers Giethoorn protesteren tegen beperkt gebruik loswal

Afvaldump in Weerribben schokt boswachter

11:46 'Iemand moest zijn schuur ook kwijt. Tjonge, ongelooflijk dat ze dit zomaar in de natuur dumpen.' Boswachter Egbert Beens kan daags na de afvaldump in de Weerribben ontdekt te hebben er nog steeds niet bij. 'Dit is een ernstig milieudelict. Dat pikken we niet.'