Ondernemers in centrum Genemuiden blijven reclamebelasting betalen

Waarom houden Oranjefans toch zo van rotondes?

26 juni De rotonde met De Stier in Amersfoort, de Hofpleinfontein in Rotterdam, de rotonde in de Apeldoornse wijk De Maten: verkeersrotondes oefenen een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op voetbalfans. Hoe kan dat toch?