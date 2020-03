Ondernemers in Hasselt bezorgen boodschappen thuis

Hij geeft aan dat, ondanks andere berichten in de media, bijna alle winkels in Hasselt open zijn. Maar inwoners die niet naar de winkels kunnen of willen gaan, kunnen hun artikelen nu ook makkelijk en eenvoudig bestellen via het gezamenlijke platform. ,,Het is belangrijk dat we er met z’n allen de schouders onderzetten”, aldus Thobias Mijnheer van MijnStadsfiets. ,,Alle winkels en horecabedrijven werken samen”.

Het bouwen van de site is belangeloos gedaan door Digidot en inwoner Johannes Booij. De site zal de komende tijd verder verbeterd worden. ,,Het belangrijkste is dat de site er nu staat, dat we aan de slag zijn gegaan en dat inwoners kunnen bestellen. We hebben onze inwoners hard nodig”, zegt Thobias Mijnheer.

Geen reden

De winkeliers spelen volgens Mijnheer en Plate zorgvuldig in op de eisen van het RIVM. ,,Dan is er, op horeca en bijvoorbeeld kappers na, geen reden om de winkels te sluiten, mits aan strenge eisen wordt voldaan. In de winkels worden klanten dan ook gewezen op die gezondheidseisen zoals anderhalve meter afstand. Er wordt goed gekeken naar het aantal bezoekers in de winkels. Zo ontstaat duidelijkheid voor klanten en personeel.’’