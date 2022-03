Ondernemers starten Oekraïne Vluchtelingen Opvang in Meppel

Video Enorme rookplui­men komen vrij bij brand in afvalberg Staphorst

Een grote brand in een afvalberg in de omgeving Staphorst heeft zondagochtend veel rook veroorzaakt. De afvalhoop in het buitengebied aan de Beunteweg stond in lichterlaaie. Omwonenden werden in het geval van rookoverlast geadviseerd ramen en deuren dicht te houden.

27 maart