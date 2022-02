Ondernemers trekken stekker uit muziekevenementen in Giethoorn: ‘Werd steeds lastiger’

Openlucht­the­a­ter over Urk en Noordoost­pol­der heeft al 100 deelnemers, maar kan nog wat mannen gebruiken voor in het koor

De eerste repetities vorige maand werden noodgedwongen door corona uitgesteld, maar inmiddels is de cast van de openluchtvoorstelling Eiland in de Verte voor het eerst bij elkaar geweest. In juni spelen de meer dan honderd solisten en koorleden uit Urk, Noordoostpolder en omgeving de voorstelling in de haven van Urk.

14 februari