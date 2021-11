Ondernemers willen binnenstad Steenwijk komende jaren meer op de kaart zetten

Wethouder zet in op verbete­ring jongeren­werk Zwartewa­ter­land: ‘Jongeren­wer­kers zijn geen activitei­ten­be­ge­lei­ders’

Wethouder Maarten Slingerland uitte onlangs stevige kritiek op het jongerenwerk in Zwartewaterland. Bij het ingeleverde jaarverslag over de resultaten in 2020 had hij ‘een andere beleving’. Wat bedoelt Slingerland daarmee? En is er al sprake van een verbetering? ,,Wij zijn constant in gesprek.”

