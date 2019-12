Onderscheidingen bij afscheid brandweervrijwilligers in Staphorst

video Bijzonder beeld: roze pelikaan duikt op tussen ooievaars in de buurt van Meppel

6 december Hij valt nogal op een in grote groep ooievaars bij Meppel: een roze pelikaan. Vogelaars kijken hun ogen uit. Het gebeurt niet vaak dat de enorme vogel zich in het wild laat zien in ons land.