Onderwijzer bundelt kerkgeschiedenis Genemuiden in een boekje

Niet dat het boekje Voortgaande reformatie in Genemuiden nu direct een verkoophit zal zijn. Maar wie geïnteresseerd is in de kerkgeschiedenis van het stadje, zal het met belangstelling lezen. Onderwijzer Gert-Jan Westhoff bundelde de teksten van de lezingen van de reformatieherdenking van 31 oktober.

Die herdenking was er een zoals in veel plaatsen in Nederland. Maar stilstaan bij 500 jaar reformatie en 400 jaar Dordtse Synode is best bijzonder en mag wat meer zijn dan een vluchtige herinnering aan de herdenkingsdienst, was de gedachte achter Westhoffs idee. Daarom bundelde hij de meditatie van dominee W.G. Hulsman, de lezing over de Dordtse Synode van A. den Ouden uit Staphorst en zijn eigen lezing over de kerkgeschiedenis van Genemuiden tot een boekje met dezelfde titel als de herdenkingsdienst, ‘Voortgaande reformatie in Genemuiden’.

Predikanten

Westhoff vulde dat aan met de predikantenlijst uit de periode 1593-1900, een zo volledig mogelijke lijst met priesters uit de periode 1369-1575, een oude bouwtekening uit 1883, foto’s van de opgegraven fundamenten van het eerste kerkgebouw in Genemuiden en enkele portretten van belangrijke personen uit de reformatie. Westhoff: ,,Zo is er toch een leerzaam geheel ontstaan en een boekje over de kerkgeschiedenis van Genemuiden vanaf de stichting van de kerk in 1275 tot ongeveer 1630.’’

,,Zo’n reformatieherdenking is best informatief. Maar ook vluchtig, eenmalig. Daarom hebben we gezegd: laten we er een boekje van maken. De teksten hebben we immers toch. En zo blijven die beschikbaar voor de samenleving. Voor nu en voor over honderd jaar‘’, aldus Westhoff. Hij is de eerste om te erkennen dat de reformatie in Genemuiden niet bijzonderder was dat in andere gemeenten. ,,Het gaat om een stukje plaatselijke geschiedenis. Dat is interessant voor de mensen in Genemuiden.’’ In de lezingen en meditatie komt onder andere aan de orde de wijze waarop Genemuiden met de reformatie meegaat, de vraag of Genemuiden remonstrants was en de rol van het nieuwe psalmboek uit 1490.