Onderzoek naar bodemvervuiling meubelmakerij Kruidhof Staphorst

Overijssel onder­steunt evenemen­ten, Living Village Festival Dalfsen opgelucht

11:19 De provincie Overijssel ondersteunt 21 kleinere sport- en cultuurevenementen met een subsidie van 10.000 euro. Onder meer Omloop IJsseldelta, de Sallandse Wandelvierdaagse, de Ster van Zwolle, de Nationale Sleepbootdagen 2020 en Kerst in Oud Kampen kunnen een bedrag tegemoet zien. The Living Village Festival in Dalfsen, dat door financiële malheur dreigde te verdwijnen, haalt opgelucht adem. ,,Dit kunnen we goed gebruiken.”