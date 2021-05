Onderzoek naar latexlekkage Hasselt: ‘geen milieugevaar’, maar vee mag nog niet uit sloten drinken

Waterschap adviseert boeren vee niet te laten drinken uit vervuilde sloten in Mastenbroe­ker­pol­der

24 mei Vee dat in de weilanden van de Mastenbroekerpolder loopt, moet voorlopig niet drinken uit de sloten in dat gebied. Na een lek bij Condor in Hasselt, producent van tapijt en kunstgras, is er zondag latex in het oppervlaktewater terecht gekomen. Het water in de sloten heeft daarom een witte kleur en ziet er vies uit.