Onderzoek ontsluiting centrum Hasselt

Het duurt nog wel even voordat in Hasselt de Hoogstraat onder handen wordt genomen. ,,Voor de uitwerking van een aantal plannen voor Hasselt is het eerst noodzakelijk dat er een keuze wordt gemaakt over de ontsluiting van het centrum. Daar hangt de rest aan vast, zegt wethouder Albert Coster.

De gemeente maakt dan ook haast met het opstellen van een verkeerscirculatieplan. ,,De andere plannen, zoals de herinrichting van de Hoogstraat, leunt daar behoorlijk op”, zegt Coster. Hij verwacht dat het verkeerscirculatieplan februari volgend jaar door de gemeenteraad vastgesteld kan worden. Dat moet duidelijk maken op welke wijze het verkeer in en rond Hasselt het beste kan worden gestroomlijnd. En dat heeft weer te maken met de over het Bodewes-terrein aan te leggen parallelweg langs de vernieuwde provinciale weg N331. ,,De nieuwe wegenstructuur met de rotondes in de provinciale weg is al een hele verbetering”, stelt Coster vast.

De nog aan te leggen parallelweg biedt mogelijkheden om de verkeersstroom naar en van het centrum beter te regelen, maar omwonenden hebben al aangegeven te vrezen voor meer lawaaioverlast. De wethouder zegt dat hij er van uit gaat dat de weg er komt, maar dat hij wel eerst goed in beeld wil hebben wat de gevolgen zijn.

Varianten

Coster zegt dat een aantal varianten denkbaar is voor het verkeer van en naar het centrum. Eén ervan is het invoeren van éénrichtingsverkeer in de Hoogstraat, waarbij je dan nog moet kiezen van welke kant je de straat inrijdt. ,,Al die zaken onderzoeken we nu en dan rolt er een verkeerscirculatieplan uit.”

Pas als de keuze voor het vasthouden aan de huidige twee rijrichtingen of het invoeren van éénrichtingsverkeer in de Hoogstraat is gemaakt, kan volgens Albert Coster het herinrichtingsplan worden gemaakt en uitgevoerd. ,,Kies je voor het laatste dan is het denkbaar dat je er een slenter-winkelstraat van maakt met brede stoepen. Aan de andere kant, het aantal winkels neemt af. Dat baart ook mij zorgen.”