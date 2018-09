Onduidelijkheid over stallen fietsen in centrum Steenwijk blijft bestaan

video Beeft de bodem van Eesveen door winning gas? Dorp vreest voor 'tweede Groningen'

8 september De lampen in de woonkamer bewegen. De woonboerderij in Wapserveen kraakt. Marijke Sterk is er van overtuigd: deze trillingen vormen een kleine aardbeving, veroorzaakt door de gaswinning in de buurt. Wordt Eesveen een tweede Groningen?