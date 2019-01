Ongeval bij Rouveen: file op A28 inmiddels opgelost

Vragen over rol gemeente Staphorst in windmolen­kwes­tie

8:00 Opnieuw ophef in Staphorst rondom een windmolenplan voor het gebied De Lommert. Had de gemeente nu wel of niet de brief van het Ministerie van Defensie met het bezwaar tegen de toekomstige plaatsing van een windmolen bij een munitiecomplex naar de raad moeten sturen? Vanavond komt het aan de orde tijdens de gemeenteraadsvergadering.