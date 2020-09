Ongeval in Genemuiden was een poging om iemand dood te rijden, denkt het OM

Slapeloze nachten zijn voorbij nu er een nieuwe pachter is voor De Burght in Vollenhove

De slapeloze nachten zijn voorbij. Voor Kees Winter en Iris Lassche, de bijna ex-pachters van multifunctioneel centrum De Burght in Vollenhove, maar ook voor stichtingsvoorzitter Henk Veldkamp. Want vind in coronatijd maar eens iemand die er in stapt. Op 1 oktober is Slump Catering & Events uit Bant de nieuwe pachter en gaat het zalencentrum en de sporthal exploiteren.