Ongeval in Scheerwolde: moeder met twee jonge kinderen in de sloot

Het ongeval gebeurde omstreeks 17.00 uur. Een man wilde vanaf de Jan van Nassauweg de N333 oprijden, om over te steken naar de Hesselingendijk. Hij was keurig gestopt op de kruising, maar had de auto van de vrouw niet gezien. Door de aanrijding en het uitwijken raakte haar auto van de weg. Via de vluchtheuvel belandde de donkerblauwe stationwagon in de sloot, waar gelukkig geen water in stond. Wel stond de auto vervaarlijk schuin.