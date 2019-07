Ongeveer 1200 inwoners Genemuiden doen mee aan buurtpreventie

Er zijn in de voorbije maanden in het tapijtdorp verscheidene Whats app-groep gevormd, waarbij in totaal ongeveer 1200 mensen zijn aangesloten. Burgemeester Bilder rept over ‘een indrukwekkend aantal'. Het moet er volgens hem toe leiden dat Genemuiden een plaats is waar de inwoners zich veilig voelen. De buurtpreventie komt volgens Bilder op het juiste moment, want Genemuiden mag dan worden aangemerkt als een veilige kern, toch stijgen ook hier de misdaadcijfers.