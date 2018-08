Onhandig parkeerbord in Giethoorn: boerenland verwoest door auto's

Een onhandig parkeerbordje heeft er dit weekeinde voor gezorgd dat het grasland van boer Kuipers in Giethoorn vol met auto's stond. Gelukkig had de agrariër net gemaaid, anders was de schade groot geweest. ,,Maar je kunt het de toeristen niet kwalijk nemen."

Met alle moeite probeert de gemeente Steenwijkerland in Giethoorn de dagelijkse stroom van toeristen en recreanten in goede banen te leiden, maar die goede wil leidt soms tot onbedoelde gevolgen. Zoals afgelopen weekeinde, waarbij een ietwat onhandig geplaatst parkeerbordje er in mum van tijd voor zorgde dat het grasland van boer Jos Kuipers vol met auto's stond. ,,Als ik voor iedere auto een euro had gevraagd, dan had ik mijn dagje wel verdiend", kan de agrariër er enigszins om lachen. ,,Maar ik hoop toch dat de gemeente of een hek plaatst of het bordje wat verzet. Anders is dit land wel heel snel verwoest."

P-borden

In navolging van voetbalstadions of grote poppodia heeft Giethoorn sinds vorige week ook heuse P-terreinen. Zo heeft P7 zo'n 100 parkeerplekken, valt op de borden te lezen, en kan de toerist op P1 zijn auto bij de supermarkt kwijt. Alleen staat dat laatste P-bord net voor een flauwe bocht, met een pijl naar het grasland van Kuipers. Die werd zondag gebeld door een buurman. ,,Ons agrarische bedrijf zelf staat in Kallenkote, maar we gebruiken dit land om gras van te halen. Gelukkig hadden we dat net vorige week gedaan." Kuipers nam zelf maar even een kijkje aan de Bartus Warnersweg, nadat hij op de hoogte was gesteld. ,,Er stonden er een paar honderd. Wegsturen kan dan niet en je kunt het de toeristen niet kwalijk nemen, want het is allemaal vrij logisch dat ze de auto daar neer zetten."

Schadevergoeding